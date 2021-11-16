Сугробы до 10 см обещают в Москве к концу недели

В Москве ожидается обильный снегопад к концу недели, высота снежного покрова может достичь 5-10 сантиметров, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным метеорологов, в ближайшую субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин. А уже в воскресенье картина резко изменится.

Названы самые «снежные» российские города

«Вслед за холодным атмосферный фронтом давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег, и сформируется высокий снежный покров», - говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в столичный регион пришла метеорологическая зима. Метеоролог добавила, в ночные часы 27-28 ноября в регионе ожидается похолодание до минус 10-12 градусов.

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ФОТО: РИА Новости
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