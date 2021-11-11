Названы самые «снежные» российские города
Челябинск признали городом с самыми снежными зимами, на первые строчки рейтинга «снежных» городов также попали Пермь и Нижний Новгород. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Яндекс.Погода».
Специалисты изучили данные метеонаблюдений за последние 10 лет и выяснили, что в Челябинске за сезон выпадает в среднем 181 см снега.
«На втором месте — Пермь (143 см), на третьем — Нижний Новгород (126 см)», — приводит итоги исследования ТАСС.
По данным аналитиков, меньше всего снега выпадает за сезон в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см), Ростове-на-Дону (46 см), пишет «Свободная пресса».
Между тем синоптики сообщили о наступлении климатической зимы в Москве. В ночь на четверг в столице выпало около сантиметра снега, отмечает РЕН ТВ.
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