Названы самые «снежные» российские города

Специалисты изучили данные метеонаблюдений за последние 10 лет и выяснили, что в Челябинске за сезон выпадает в среднем 181 см снега.

«На втором месте — Пермь (143 см), на третьем — Нижний Новгород (126 см)», — приводит итоги исследования ТАСС.

По данным аналитиков, меньше всего снега выпадает за сезон в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см), Ростове-на-Дону (46 см), пишет «Свободная пресса».

Между тем синоптики сообщили о наступлении климатической зимы в Москве. В ночь на четверг в столице выпало около сантиметра снега, отмечает РЕН ТВ.

