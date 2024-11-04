Фигурантка дела экс-главы ВСК о махинациях с томографом признала вину
Фигурантка уголовного дела, связанного с бывшим главой Военно-строительной компании (ВСК) Андреем Белковым, генеральный директор ООО «Стройхимпроект» Елена Ляхович признала свою вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Белкова Романа Костенко.
Дело в отношении Ляхович передано в Замоскворецкий районный суд Москвы, но дата его рассмотрения еще не назначена. Рассмотрение пройдет в особом порядке без изучения доказательств.
В июле суд арестовал Белкова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие утверждает, что, находясь на посту гендиректора ВСК, он организовал фиктивный конкурс для заключения договора с «Стройхимпроект» на поставку томографа. Цена контракта составила 121 млн 705 тыс. рублей в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве.
По данным следствия, стоимость томографа была завышена. Адвокат Белкова отметил, что его клиент не признает вину и оспаривает показания Ляхович, утверждая, что она оговорила его. После дачи показаний Ляхович была освобождена из-под стражи, в то время как Белков продолжает находиться в СИЗО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru