Фигурантка дела экс-главы ВСК о махинациях с томографом признала вину

Фигурантка уголовного дела, связанного с бывшим главой Военно-строительной компании (ВСК) Андреем Белковым, генеральный директор ООО «Стройхимпроект» Елена Ляхович признала свою вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Белкова Романа Костенко.

Дело в отношении Ляхович передано в Замоскворецкий районный суд Москвы, но дата его рассмотрения еще не назначена. Рассмотрение пройдет в особом порядке без изучения доказательств.