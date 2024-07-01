Судебные приставы взыскали 913 млн рублей штрафов с коррупционеров с начала года

Также Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества. Техника передавалась в Минобороны органами ФССП с января 2023 года. Среди 190,6 тысяч имущества были табачная продукция, строительная и компьютерная техника, автомобили, лодки и древесина.

Ранее Аристов сообщил, что за последние семь лет судебные приставы взыскали в РФ свыше 210 млрд рублей с неплательщиков алиментов, передает «Радиоточка НСН».



