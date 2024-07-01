Судебные приставы взыскали 913 млн рублей штрафов с коррупционеров с начала года

Судебные приставы за пять месяцев 2024 взыскали более 913 млн рублей штрафов с коррупционеров, заявил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что показатель на 22% превысил значения предыдущего года, которые были зафиксированы за тот же период времени.

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Также Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества. Техника передавалась в Минобороны органами ФССП с января 2023 года. Среди 190,6 тысяч имущества были табачная продукция, строительная и компьютерная техника, автомобили, лодки и древесина.

Ранее Аристов сообщил, что за последние семь лет судебные приставы взыскали в РФ свыше 210 млрд рублей с неплательщиков алиментов, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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