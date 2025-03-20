Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) оспорил очередной штраф в размере 40 тысяч рублей, наложенный за отсутствие обязательной маркировки в его публикациях в интернете. Информация об этом опубликована в картотеке Кузьминского суда Москвы.

Согласно данным суда, обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

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Ранее Дудь уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В частности, на него были наложены штрафы в размере 40 и 45 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Один из этих штрафов позднее был подтвержден Мосгорсудом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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