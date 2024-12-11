Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову

Московский Пресненский суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову (признана в России иноагентом) за публичные призывы к направленной против безопасности государства деятельности. Об этом говорится в карточке уголовного дела.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.», — указано в картотеке.

Суд принял соответствующее решение 10 декабря.

В сентябре стало известно, что против Максаковой, которая призывала помогать ВСУ, возбудили дело о призывах к публичной деятельности против безопасности РФ, напоминает 360.ru. До этого певицу неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.

