Суд заочно арестовал оперную певицу Максакову
Московский Пресненский суд заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову (признана в России иноагентом) за публичные призывы к направленной против безопасности государства деятельности. Об этом говорится в карточке уголовного дела.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.», — указано в картотеке.
Суд принял соответствующее решение 10 декабря.
В сентябре стало известно, что против Максаковой, которая призывала помогать ВСУ, возбудили дело о призывах к публичной деятельности против безопасности РФ, напоминает 360.ru. До этого певицу неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.
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