Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за фейки о ВС РФ
Суд в Москве заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Овсянникова обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Арест назначен сроком на 1 месяц 29 суток с момента задержания.
Ранее Басманный суд Москвы назначил Овсянниковой по делу о дискредитации ВС РФ меру пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого она сбежала, после чего была объявлена в международный розыск.
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