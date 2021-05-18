Суд вынес приговор экс-полицейскому, сбившему «пьяного мальчика»
Уржумский районный суд Кировской области признал бывшего сотрудника МВД виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Сообщается, что подсудимый получил 2,5 года лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть ребенка. Также он возместить родным погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей.
Напомним, что Сергей Меньшиков в 2019 году находился за рулем автомобиля, когда сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок выехал на проезжую часть, от полученных травм скончался на месте.
Позже отец мальчика заявил, что экспертиза выявила в крови ребенка алкоголь - 0,51 промилле этанола, тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.
Ранее был вынесен обвинительный приговор в отношении судмедэксперта Сергея Насонова. Он был осужден по статье «халатность» за то, что неверно указал на наличие в крови ребенка этанола.
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