Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела журналиста Голунова
Хамовнический суд Москвы восстановил статус адвоката Алексея Коврижкина, который был защитником фигуранта дела журналиста Ивана Голунова Игоря Ляховца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.
Ляховец - экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу Москвы. Он был осужден на 12 лет за то, что вместе с группой силовиков подбросил журналисту Голунову наркотики.
В материале уточняется, что суд удовлетворил иск Коврижкина к негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата города Москвы». В своем иске адвокат просил признать незаконным заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решение Совета Адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым он был лишен статуса адвоката.
Коврижкина лишили профессионального статуса, так как Адвокатская палата посчитала, что его участие в оперативных мероприятиях и сотрудничество с правоохранителями – нарушение профессиональной этики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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