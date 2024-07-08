Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела журналиста Голунова

Ляховец - экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу Москвы. Он был осужден на 12 лет за то, что вместе с группой силовиков подбросил журналисту Голунову наркотики.

В материале уточняется, что суд удовлетворил иск Коврижкина к негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата города Москвы». В своем иске адвокат просил признать незаконным заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решение Совета Адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым он был лишен статуса адвоката.

Коврижкина лишили профессионального статуса, так как Адвокатская палата посчитала, что его участие в оперативных мероприятиях и сотрудничество с правоохранителями – нарушение профессиональной этики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

