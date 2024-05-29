В Москве по обвинению в мошенничестве задержали бизнес-коуча Байбурина

«Накануне находящийся в розыске Байбурин был задержан», — указали в ведомстве.

Отмечается, что от мошеннических действий пострадали не менее 29 человек, ущерб составил свыше 25,6 млн рублей.

По данным Telegram-канала SHOT, 33-летнего Байбурина задержали в аэропорту Внуково. С 2021 года мужчина находился в розыске по статье о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Отмечается, что в 2018 году Байбурин открыл фирму «Рост Капитала», проводил тренинги по биржевому трейдингу, а также предлагал обучавшимся трудоустроиться в компанию и передать все свои деньги ему в управление. Бизнес-коуч закрыл ИП спустя год, присвоив более 500 млн рублей.

