Суд арестовал еще одного администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Тверской районный суд столицы отправил под арест до 13 сентября еще одного администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Дениса Савинского, сообщили НСН в пресс-службе суда.

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По версии следствия, администраторы каналов требовали с руководства компании «Ланит» 66 тысяч долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений.

Отмечается, что после этого компания должна была платить и за дальнейший блок. Общая сумма вымогательства составляет 40 миллионов рублей.

Накануне администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики», «Brief» и экс-полковника ФСБ Михаила Полякова арестовали на два месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы
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