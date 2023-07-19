Суд арестовал еще одного администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»

По версии следствия, администраторы каналов требовали с руководства компании «Ланит» 66 тысяч долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений.



Отмечается, что после этого компания должна была платить и за дальнейший блок. Общая сумма вымогательства составляет 40 миллионов рублей.



Накануне администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики», «Brief» и экс-полковника ФСБ Михаила Полякова арестовали на два месяца, передает «Радиоточка НСН».

