Суд в Москве арестовал бывшего замгендиректора «Москонцерта» за взяточничество

Свелевский суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о применении меры пресечения в виде заключения под стражу не только к Шатковскому, но и к Владиславу Любичеву.

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Согласно материалам дела, Шатковскому предъявлено обвинение в получении взятки, в то время как Любичеву вменяется посредничество.

Шатковский ранее занимал должность заместителя генерального директора ГБУК «Москонцерт», а Любичев был начальником хозяйственного отдела, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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