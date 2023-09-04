Бывшего аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу

Адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, заявила, что её клиента задержали в рамках нового уголовного дела, сообщает ТАСС.

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По её словам, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из колонии, где отбыл срок по статье о хулиганстве.

«Азата только что задержали... для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — уточнила юрист.

Сидоркина добавила, что обвинение намерено настаивать на заключении Мифтахова под стражу.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия» в феврале 2018 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ФСБЗадержаниеАрест

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