Бывшего аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу

По её словам, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из колонии, где отбыл срок по статье о хулиганстве.

«Азата только что задержали... для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — уточнила юрист.

Сидоркина добавила, что обвинение намерено настаивать на заключении Мифтахова под стражу.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия» в феврале 2018 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

