Суд снял арест с банковского счета отца Блиновской
Мосгорсуд признал законным продление до 2 февраля 2025 года срока ареста, наложенного на имущество блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из перечня имущества, на которое наложены обеспечительные меры, был исключён банковский счёт отца женщины.
«Исключить из перечня арестованного имущества банковский счёт Олега Блиновского. В остальной части постановление суда первой инстанции оставить без изменений», - говорится в определении суда.
Ранее Савеловский суд Москвы разрешил Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой инспекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru