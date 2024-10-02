Суд снял арест с банковского счета отца Блиновской

Мосгорсуд признал законным продление до 2 февраля 2025 года срока ареста, наложенного на имущество блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Блиновской

Отмечается, что из перечня имущества, на которое наложены обеспечительные меры, был исключён банковский счёт отца женщины.

«Исключить из перечня арестованного имущества банковский счёт Олега Блиновского. В остальной части постановление суда первой инстанции оставить без изменений», - говорится в определении суда.

Ранее Савеловский суд Москвы разрешил Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой инспекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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