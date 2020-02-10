СМИ: Грудинин выпустил нулевые векселя для погашения миллиардного долга
Бывшего кандидата в президенты от КПРФ и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина заподозрили в создании финансовой пирамиды, которую он якобы организовал с цель погашения долга перед акционерами своего предприятия. Об этом сообщает telegram-канал «Клубничное ранчо».
Ранее суд обязал предпринимателя выплатить более миллиарда рублей, чтобы возместить ущерб предприятию. Согласно изданию, Грудинин выпустил 14 векселей на сумму, равную задолженности. Издание сравнивает этуоперацию с созданием финансовой пирамиды. При этом, по данным источника URA.RU, реальная стоимость векселей нулевая.
Несмотря на это, ценные бумаги переданы предприятию с зачислением на счета двух дочерних компаний. В итоге, обналичить векселя может только совхоз, генеральным директором которого остаётся Павел Грудинин. Акционеры предприятия опротестовали сделку в суде. Рассмотрение исков назначено на 10 марта.
Впрочем, как отмечают специалисты, обратить взыскание на заложенный вексель можно даже при его нулевой стоимости. Комментариев от представителей Грудинина не поступало.
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