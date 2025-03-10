Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева 10 марта
10 марта 202505:30
10 марта Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осужден за взяточничество, сообщает РИА Новости.
Заседание назначено на 9:30. Назначенный судом срок в восемь лет Улюкаев уже отбыл.
Ранее Улюкаев заявил, что ему нравится быть обычным человеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru