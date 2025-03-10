Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева 10 марта

10 марта Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который был осужден за взяточничество, сообщает РИА Новости.

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Заседание назначено на 9:30. Назначенный судом срок в восемь лет Улюкаев уже отбыл.

Ранее Улюкаев заявил, что ему нравится быть обычным человеком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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