Суд продлил арест Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга

На выездном заседании в Северной столице суд принял решение оставить девушку в СИЗО ещё на полгода - по 18 апреля 2024 года.

Речь идёт о происшествии в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова принесла туда начиненную взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва.

Ранее Трепова частично признала вину. Она заявила, что не знала, что в статуэтке находится взрывное устройство, однако указал, что действительно использовала заведомо поддельный документ, сообщает RT.

