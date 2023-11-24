Суд продлил арест Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста Дарье Треповой (внесена в список террористов), обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.
На выездном заседании в Северной столице суд принял решение оставить девушку в СИЗО ещё на полгода - по 18 апреля 2024 года.
Речь идёт о происшествии в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова принесла туда начиненную взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва.
Ранее Трепова частично признала вину. Она заявила, что не знала, что в статуэтке находится взрывное устройство, однако указал, что действительно использовала заведомо поддельный документ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru