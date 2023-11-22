СМИ: Трепова попросила прощения у вдовы военкора Татарского
Обвиняемая в теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросила прощения у вдовы военкора в ходе судебного процесса. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».
Отмечается, что Трепова признала вину в использовании подложных документов, однако заявила, что не знала о том, что в статуэтке находилась взрывчатка.
Напомним, следствие полагает, что Трепова по заданию украинских кураторов 2 апреля принесла в кафе в Санкт-Петербурге начиненную взрывчатку статуэтку погибшему военкору. Помимо Татарского, ранения получили еще 52 человека. Отмечается, что подготовкой теракта занимались граждане, несогласные с проведением спецоперации России на Украине.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Треповой до 2 декабря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трепова попросила прощения у вдовы военкора Татарского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru