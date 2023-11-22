СМИ: Трепова попросила прощения у вдовы военкора Татарского

Отмечается, что Трепова признала вину в использовании подложных документов, однако заявила, что не знала о том, что в статуэтке находилась взрывчатка.

Напомним, следствие полагает, что Трепова по заданию украинских кураторов 2 апреля принесла в кафе в Санкт-Петербурге начиненную взрывчатку статуэтку погибшему военкору. Помимо Татарского, ранения получили еще 52 человека. Отмечается, что подготовкой теракта занимались граждане, несогласные с проведением спецоперации России на Украине.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Треповой до 2 декабря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

