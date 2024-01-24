Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

О продлении ареста имущества родственников блогера до 26 апреля ходатайствовал СК. Суд удовлетворил просьбу следственных органов.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест.

Замоскорецкий суд 22 января отправил Блиновскую в следственный изолятор на три месяца. Блогера заподозрили в нарушении режима домашнего ареста, напоминает «Радиоточка НСН».

