Суд продлил арест имущества родственников Блиновской
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета.
О продлении ареста имущества родственников блогера до 26 апреля ходатайствовал СК. Суд удовлетворил просьбу следственных органов.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест.
Замоскорецкий суд 22 января отправил Блиновскую в следственный изолятор на три месяца. Блогера заподозрили в нарушении режима домашнего ареста, напоминает «Радиоточка НСН».
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