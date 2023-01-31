Суд приговорил поджигателя военкомата в Югре к 12 годам колонии

Центральный окружной военный суд Югры приговорил обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислава Борисенко к 12 годам заключения по делу о теракте. Об этом сообщает РИА Новости.

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В мае Борисенко и его подельник Василий Гаврилишен подожгли военкомат в Нижневартовске. В здании находился сторож. В результате поджога была повреждена внутренняя отделка на площади 1 кв. м, никто не пострадал. Правоохранители возбудили уголовное дело о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

Борисенко признали виновным в преступлении и приговорили к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в шесть тысяч рублей и ограничению свободы на год.

Отмечается, что дело Гаврилишена рассматривается отдельно. По версии следствия, он вел переписку в мессенджере с заказчиком теракта, пообещавшим от 1 до 3 млн рублей в зависимости от ущерба, а также бросал «коктейли Молотова» в здание.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВоенкоматыПоджогСудЮгра
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