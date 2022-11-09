Россиянина отправили в тюрьму за поджог военкомата в Удмуртии
Суд в Удмуртии признал жителя Московской области Фарбера И. виновным по статье «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества», сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
По данным следствия, 48-летний мужчина изготовил зажигательную смесь, и ночью 21 мая в удмуртском посёлке Игра кинул коктейль Молотова в призывной пункт. Через два дня он таким же образом поджёг поселковый военкомат.
Сообщается, что Фарбер признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима на срок три года и два месяца, а также назначил штраф в размере более 2,5 млн рублей.
Ранее правоохранители задержали 23-летнего сторонника запрещенного в РФ террористического движения «Артподготовка», причастного к поджогу здания военкомата Центрального и Советского районов Красноярска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru