Россиянина отправили в тюрьму за поджог военкомата в Удмуртии

По данным следствия, 48-летний мужчина изготовил зажигательную смесь, и ночью 21 мая в удмуртском посёлке Игра кинул коктейль Молотова в призывной пункт. Через два дня он таким же образом поджёг поселковый военкомат.

Сообщается, что Фарбер признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима на срок три года и два месяца, а также назначил штраф в размере более 2,5 млн рублей.

Ранее правоохранители задержали 23-летнего сторонника запрещенного в РФ террористического движения «Артподготовка», причастного к поджогу здания военкомата Центрального и Советского районов Красноярска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

