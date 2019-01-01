Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Как отмечает ТАСС, футболист «Краснодара» Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, игрок питерского клуба «Зенит» Кокорин — 1 год и 6 месяцев.

Отмечается, что двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасавицкий и младший брат Кокорина Кирилл также получили реальные сроки: 1 год и 5 месяцев, а также 1 год и 6 месяц заключения соответственно. Все участники скандального дела будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Судья отметила, что все фигуранты грубо нарушили общественный порядок и выразили неуважение к обществу – то есть совершили хулиганство. По данным следствия оба спортсмена, а также те, кто их сопровождал, в той или иной мере приняли участие в двух драках в центре столицы. Как напоминает Свободная пресса, Кокорин и Мамаев, которые содержались под стражей с октября прошлого года, обвинялись по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Между тем, бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже.



