Суд прекратил административное производство по делу лидера «Ногу свело!» Покровского

Суд в Москве прекратил административное производство по делу лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката музыканта.

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Отмечается, что решение было принято из-за истечения срока привлечения.

Ранее в отношении Покровского составили административный протокол за дискредитацию армии. Музыканту мог грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМузыкантыСудМаксим Покровский

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