Суд прекратил административное производство по делу лидера «Ногу свело!» Покровского
27 марта 202311:07
Суд в Москве прекратил административное производство по делу лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката музыканта.
Отмечается, что решение было принято из-за истечения срока привлечения.
Ранее в отношении Покровского составили административный протокол за дискредитацию армии. Музыканту мог грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru