Суд перенёс предварительное слушание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы отложил предварительное слушание по делу актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Слушание должно было начаться сегодня в 11 часов утра, артиста доставили в здание суда. Однако его адвокаты на заседание не явились из-за занятости в других процессах. В итоге предварительное слушание перенесли 30 июля – оно начнётся в 14:15.
Как передаёт РЕН ТВ, сегодня от адвоката потерпевших Татьяны Головкиной стало известно об отказе Ефремова давать показания в ходе расследования. Артист сослался на 51-ю статью Конституции РФ.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актёр, предположительно находившийся за рулём джипа, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. Как выяснилось позже, Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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