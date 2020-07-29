Суд перенёс предварительное слушание по делу Ефремова

Слушание должно было начаться сегодня в 11 часов утра, артиста доставили в здание суда. Однако его адвокаты на заседание не явились из-за занятости в других процессах. В итоге предварительное слушание перенесли 30 июля – оно начнётся в 14:15.

Как передаёт РЕН ТВ, сегодня от адвоката потерпевших Татьяны Головкиной стало известно об отказе Ефремова давать показания в ходе расследования. Артист сослался на 51-ю статью Конституции РФ.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актёр, предположительно находившийся за рулём джипа, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм. Как выяснилось позже, Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

