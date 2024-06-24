Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды»

Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Константина Бейрита, совладельца инвестиционной группы «Русские фонды», по обвинению в мошенничестве. По этому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Собеседник агентства уточнил, что Бейриту была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года. Решение избрано в рамках дела, связанного с заместителем председателя совета директоров оборонной компании РТИ Евгением Новицким, уточнили в суде.