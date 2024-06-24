Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды»

Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Константина Бейрита, совладельца инвестиционной группы «Русские фонды», по обвинению в мошенничестве. По этому же делу проходит бизнесмен Евгений Новицкий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Собеседник агентства уточнил, что Бейриту была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года. Решение избрано в рамках дела, связанного с заместителем председателя совета директоров оборонной компании РТИ Евгением Новицким, уточнили в суде.

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На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы принял решение о домашнем аресте Евгения Новицкого, обвиняемого по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

«Русские фонды» представляют собой многопрофильный производственно-финансовый холдинг, занимающийся финансами, агропромышленностью и цифровыми технологиями. Центральный офис компании находится в Москве, согласно информации на ее официальном сайте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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