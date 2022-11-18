В Госдуме рассчитывают скоро узнать бенефициаров теракта на Северных потоках
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что Россия вскоре узнает, кто стоит за терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что результаты расследования, которые имеются в Дании, Германии, Швеции совпадают с российской точкой зрения о произошедшем террористическом акте.
«Это приближает нас к тому, что в среднесрочной перспективе мы будем знать о том, кто стоит за этим актом, какие именно спецслужбы организовали взрывы этих двух потоков», - сказал Шхагошев.
В конце сентября на двух газопроводах «Северный поток» произошли утечки, вызванные взрывами. Германия, Дания и Швеция допустили, что на трубопроводах была совершена целенаправленная диверсия. В России в связи с аварией возбудили уголовное дело об акте международного терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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