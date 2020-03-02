Суд отменил приговор активисту Константину Котову

Ранее генеральная прокуратура РФ подала кассационное представление на приговор Котову.

Активист был задержан после несанкционированной акции 10 августа 2019 года в Москве, сообщает Москва 24. В сентябре его признали виновным и приговорили к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения на митингах. Интересы Котова при рассмотрении апелляционной жалобы представляли 13 адвокатов, каждый из которых настаивал на его невиновности и просил суд вынести оправдательный приговор. Котов в суде заявил, что виновным по-прежнему себя не признает, а обвинение основано на лжи сотрудников полиции и Росгвардии.

Первым осуждённым по статье о неоднократных нарушениях на митингах был Ильдар Дадин, его суд приговорил к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на шесть месяцев, а затем Верховный суд и вовсе отменил приговор. За незаконное преследование Дадину должны будут выплатить 2,2 млн рублей.











