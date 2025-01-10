Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору по делу о медленной работе YouTube
Суд в Санкт-Петербурге отклонил административный иск местного жителя Вадима Матвеева к Роскомнадзору, сообщает РИА Новости.
Красногвардейский районный суд рассмотрел жалобу и постановил, что действия Роскомнадзора не нарушают права истца. В своем иске Матвеев указывал, что с июля 2024 года скорость обмена данными на сайте YouTube снизилась, что препятствует использованию информационных технологий и нарушает принципы идеологического многообразия.
Суд отметил, что проверка законности действий Роскомнадзора возможна только в случае защиты прав заявителя. Также суд подчеркнул, что у Роскомнадзора нет полномочий проводить контрольные мероприятия по снижению скорости обмена данными в отношении иностранных компаний, таких как Google LLC.
Доказательства того, что ухудшение работы YouTube мешает его использованию, в суд не были предоставлены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru