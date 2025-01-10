Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору по делу о медленной работе YouTube

Суд отметил, что проверка законности действий Роскомнадзора возможна только в случае защиты прав заявителя. Также суд подчеркнул, что у Роскомнадзора нет полномочий проводить контрольные мероприятия по снижению скорости обмена данными в отношении иностранных компаний, таких как Google LLC.

Доказательства того, что ухудшение работы YouTube мешает его использованию, в суд не были предоставлены, передает «Радиоточка НСН».

