Суд отказался исключить актера Белого из списка иноагентов

Столичный Замоскворецкий суд отказал актеру Анатолию Белому (Вайсману; признан в России иностранным агентом) в исключении из реестра иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

ВС РФ не стал рассматривать жалобу Галкина на отказ в исключении из иноагентов

Артист был внесен в реестр иноагентов Минюста в декабре прошлого года, напоминает RT. Белый оспорил это решение.

Суд изучил записи актера на его страницах в соцсетях, в которых тот высказывается против специальной военной операции, и различные интервью Белого зарубежным проектам и СМИ. Судья постановил, что артист, являясь физлицом, ведет политическую деятельность «в форме распространения мнений» о принимаемых решениях при проведении СВО, а также «участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц» и «находится под иностранным влиянием».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыАктерСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры