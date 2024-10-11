Суд отказался исключить актера Белого из списка иноагентов

Артист был внесен в реестр иноагентов Минюста в декабре прошлого года, напоминает RT. Белый оспорил это решение.

Суд изучил записи актера на его страницах в соцсетях, в которых тот высказывается против специальной военной операции, и различные интервью Белого зарубежным проектам и СМИ. Судья постановил, что артист, являясь физлицом, ведет политическую деятельность «в форме распространения мнений» о принимаемых решениях при проведении СВО, а также «участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц» и «находится под иностранным влиянием».

