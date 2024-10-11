Суд отказался исключить актера Белого из списка иноагентов
Столичный Замоскворецкий суд отказал актеру Анатолию Белому (Вайсману; признан в России иностранным агентом) в исключении из реестра иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Артист был внесен в реестр иноагентов Минюста в декабре прошлого года, напоминает RT. Белый оспорил это решение.
Суд изучил записи актера на его страницах в соцсетях, в которых тот высказывается против специальной военной операции, и различные интервью Белого зарубежным проектам и СМИ. Судья постановил, что артист, являясь физлицом, ведет политическую деятельность «в форме распространения мнений» о принимаемых решениях при проведении СВО, а также «участвует в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц» и «находится под иностранным влиянием».
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