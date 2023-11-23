«Начнет лихорадить!»: В СПЧ назвали блокировку YouTube возможной, но опасной
После блокировки YouTube «повалится» много сайтов, которые встраивали видео с хостинга в свои страницы, отметил в эфире НСН член СПЧ Игорь Ашманов.
Видеохостинг YouTube возможно заблокировать, весь вопрос в технических и социальных последствиях такой блокировки, заявил предприниматель в сфере IT, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов в интервью НСН.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что YouTube до сих пор не заблокирован, так как его блокировку технологически сложно реализовать, особенно при отсутствии альтернативы. По его словам, невозможно построить нормальную альтернативу за год. Ашманов не согласился и отметил, что в РФ есть всё для блокировки YouTube.
«Здесь есть несколько разных вопросов. Первый – это техническая возможность блокировать YouTube на магистралях... Потому что иначе его заблокировать нельзя (на конечных устройствах). С попытки блокировки Telegram была создана система, так называемая ТСПУ – технические средства противодействия угрозам. Она должна распознавать сигнатуры трафика, условно говоря, 1,5 тысячи сервисов: Telegram, YouTube. Таких систем в мире очень мало, у нас их две. Одну купила Ростелеком, она была расставлена по всем крупным провайдерам. В целом именно эта система позволила заблокировать, в частности, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Понятно, что ее можно обходить с помощью VPN, но это делает очень мало пользователей. Технически заблокировать YouTube, конечно, можно», - сказал Ашманов.
При этом он отметил, что после блокировки YouTube «повалится» много сайтов, которые встраивали видео с хостинга в свои страницы. Также, по словам Ашманова, будут социальные последствия.
«Есть другая проблема, которая заключается не в средствах блокирования, а в технических последствиях. Повалится довольно много сайтов, которые встраивали в свои страницы видео с хостинга, очень сильно начнет лихорадить. Кроме того, последствия будут социальные, потому что много людей не только смотрят YouTube, но и пытаются на нем зарабатывать деньги. Сейчас там зарабатывают только интеграцией», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Ашманов заявил, что вопрос о российском аналоге YouTube не стоит, так как его уже могут заменить VK Видео и Rutube.
«YouTube уже давно заменен. VK Видео и Rutube нормально работают. По функциональности они беднее, немного медленнее, представляют собой условно говоря YouTube пятилетней давности. Вопрос о том, есть ли замена, не стоит. Более того, они не поднимутся, если над ними будет зависать такой гигантский мировой конкурент, как YouTube. Если его заблокировать, они начнут быстро развиваться. Но есть политическая проблема: наша элита по разным причинам не готова к блокировке», - резюмировал Ашманов.
Ранее, в начале ноября, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН заявлял, что VK Видео не сможет догнать YouTube, на это не способен в том числе и RuTubе. При этом он отметил, что VK Видео можно вывести на «адекватный» уровень через два-три года, передает «Радиоточка НСН».
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