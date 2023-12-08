Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за фейки об СВО

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в неудалении недостоверной информацией о спецоперации ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Telegram оштрафовали за неудаление фейков о российской армии

Речь идёт о размещённых на YouTube видеороликах, которые Роскомнадзор предписал удалить в срок до 17 сентября включительно.

Ввиду того, что ролики не были удалены, ведомство обратилось в суд, который оштрафовал IT-гиганта на четыре млн рублей. Ранее по этой же причине Google наказали на 135 млн рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch и Pinterest за неудаление роликов, содержащих запрещённую к показу на территории России информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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