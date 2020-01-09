Суд обязал снести объекты на полигоне «Шиес»

Таким образом инстанция удовлетворила требования администрации поселка Урдома. В списке объектов, подлежащих сносу, зона выгрузки площадью около восьми тысяч квадратных метров, здание для размещения станций водоочистки, 2-этажное общежитие и водозаборный узел.

Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца. Иск был подан в феврале 2019 года, в декабре того же года суд отклонил встречный иск компании, которая реализует проект экотехнопарка.

