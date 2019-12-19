Путин о мусорной реформе: Тарифы «вдули» многократно
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ход мусорной реформы в стране.
«Мы генерируем 70 млн тонн бытовых отходов ежегодно. Такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в СССР и современной России никогда не было, мы создаем ее с нуля», - сказал он.
При этом президент посетовал, что при проведении реформы не хватает прямого общения с гражданами. «Надо показывать, где будут перерабатываться и захораниваться отходы», - добавил глава государства.
Глава государства также заявил, что отсутствие разъяснительной работы приводит к тому, что людям в сельской местности «вдули» тарифы за вывоз мусора, и они не понимают, откуда взяты эти цифры.
Пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. На мероприятие были аккредитованы 1895 журналистов.
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