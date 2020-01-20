Суд назначил Бочкаревой штраф за хранение кокаина
За незаконное хранение наркотиков Преображенский суд Москвы назначил Наталье Бочкаревой штраф, а также закрыл уголовное дело в отношении звезды сериала «Счастливы вместе».
Актрисе предстоит выплатить 30 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что актриса театра и кино Наталья Бочкарева, задержанная осенью прошлого года с кокаином, в суде полностью признала вину и раскаялась, попросив прекратить уголовное преследование в отношении нее, отмечают Дни.ру. Кроме того, актриса просила назначить ей судебный штраф.
Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая дочь героини Бочкарёвой в сериале «Счастливы вместе», ранее в беседе с НСН заявила, что не может сказать точно, употребляла ли раньше Бочкарёва наркотики, но выразила больше сомнение насчёт такой версии.
«Не знаю. Могу только сказать, что раньше, когда мы работали вместе и шесть дней в неделю виделись, я ни разу ничего не замечала за ней. Вообще. Я не знаю, что и как там было. Если бы я была с ней, я, наверное, смогла бы рассказать. А так, сейчас это и хайп, и фейки, может, это и правда, может, нет, я не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что это как минимум странно, когда взрослая женщина с двумя детьми, и вдруг оказывается… Для меня это какая-то непонятная история», — заявила Сагалова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
- Появилось видео из затопленного кипятком пермского хостела
- Рабочая группа призвала определить роль Госсовета
- Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов
- Послание Путина в прямом эфире посмотрели более восьми миллионов россиян