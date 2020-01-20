Суд назначил Бочкаревой штраф за хранение кокаина

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая дочь героини Бочкарёвой в сериале «Счастливы вместе», ранее в беседе с НСН заявила, что не может сказать точно, употребляла ли раньше Бочкарёва наркотики, но выразила больше сомнение насчёт такой версии.

«Не знаю. Могу только сказать, что раньше, когда мы работали вместе и шесть дней в неделю виделись, я ни разу ничего не замечала за ней. Вообще. Я не знаю, что и как там было. Если бы я была с ней, я, наверное, смогла бы рассказать. А так, сейчас это и хайп, и фейки, может, это и правда, может, нет, я не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что это как минимум странно, когда взрослая женщина с двумя детьми, и вдруг оказывается… Для меня это какая-то непонятная история», — заявила Сагалова.



