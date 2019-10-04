Актрису Бочкареву парализовало после скандала с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву частично парализовало после истории с обнаружением у нее наркотиков, сообщает Starhit.
Как рассказал журналистам музыкант Андрей Ковалев, звезда сериала «Счастливы вместе» слегла с температурой 40 градусов, кроме того, у нее парализовало половину лица, отмечает Ura.ru. По словам музыканта, артистка находится в «плачевном состоянии».
Ранее стало известно, что Бочкареву остановили инспекторы ГИБДД, в ходе досмотра у нее обнаружили пакетик с кокаином.
Телеведущая Дана Борисова призвала Бочкареву признать вину, чтобы смягчить приговор, пишут «Дни.ру».
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