Чиновника из Ленобласти арестован после незаконной рубки леса на 1 млрд рублей

Суд принял решение об аресте начальника отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленинградской области Вадима Латышева в рамках уголовного дела о покрывательстве незаконных рубок леса. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, преступная группа, в которую входил чиновник, за пять лет нанесла ущерб лесному фонду на сумму более одного миллиарда рублей. Сам Латышев вину не признал.

По версии следствия, преступное сообщество сформировалось не позднее января 2018 года. Его создали трое предпринимателей. Правоохранители полагают, что начальник отдела подписывал поддельные акты лесопатологических обследований, которые прикрывали незаконную рубку деревьев под предлогом санитарно-оздоровительных мероприятий.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего таким образом было вырублено за пять лет более 24 тысяч кубометров леса.

