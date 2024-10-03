Суд дал восемь лет колонии медсестре за распространение фейков об армии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Меньших признана виновной по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ. Ей назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.
Также суд запретил ей на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работы в интернете.
По данным суда, недостоверная информация распространялась через социальную сеть «ВКонтакте». Адвокат Леонид Соловьев уточнил, что она работала анестезистом в медицинском центре имени Н.И. Пирогова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд дал восемь лет колонии медсестре за распространение фейков об армии
- Продюсер «Шерлока» допустила возвращение сериала
- Француз решил засудить Столтенберга из-за конфликта на Украине
- Первого фигуранта дела Cryptex отправили под домашний арест
- МИД РФ: Создание единой валюты БРИКС преждевременно
- Жителю Пензенской области дали 15 лет колонии за госизмену
- СМИ: Чемодан с биоматериалами взорвался в аэропорту Варшавы
- Полиция Хельсинки проводит проверку безопасности посольства России
- Бумажный аттестат для гидов и экскурсоводов заменят на нагрудный бейдж с QR-кодом
- Умер выдающийся академик РАН Александр Бугаев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru