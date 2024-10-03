Суд дал восемь лет колонии медсестре за распространение фейков об армии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Меньших признана виновной по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ. Ей назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.