Суд дал восемь лет колонии медсестре за распространение фейков об армии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Меньших признана виновной по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ. Ей назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

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Также суд запретил ей на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работы в интернете.

По данным суда, недостоверная информация распространялась через социальную сеть «ВКонтакте». Адвокат Леонид Соловьев уточнил, что она работала анестезистом в медицинском центре имени Н.И. Пирогова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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