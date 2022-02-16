Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене

Отмечается, что инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Намазов пробудет под арестом до 11 апреля.

Подробности дела не раскрываются. По статье о госизмене гражданину может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет RT.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Намазов проживает неподалеку от космодрома Плесецк, некоторое время мужчина имел статус индивидуального предпринимателя.

