Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене
Жителя поселка Плесецк Архангельской области Ровшана Намазова арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.
Отмечается, что инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Намазов пробудет под арестом до 11 апреля.
Подробности дела не раскрываются. По статье о госизмене гражданину может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет RT.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Намазов проживает неподалеку от космодрома Плесецк, некоторое время мужчина имел статус индивидуального предпринимателя.
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