Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о взятке
Бывший заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов арестован на два месяца по решению Басманного суда Москвы. Он отправлен под арест до 9 сентября, сообщает ТАСС. Таким образом, судья Наталия Дударь приняла сторону следствия, отвергнув позицию прокурора и защиты, которые предлагали отправить Иванова под домашний арест.
Как отмечает РИА ФАН, экс-заместитель председателя правления ПФР подозревается в получении взятки на сумму около 4,5 миллионов рублей. Он признал свою вину и написал явку с повинной. В суде Иванов раскаялся и заявил, что всю жизнь служил родине, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.
В рамках этого дела также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. По версии следствия, он выполнял роль посредника при передачи взятки Иванову. Сегодня суд также решит вопрос о мере пресечения для Копейкина.
По версии следствия, Иванов получил взятку от компании «Техносерв» за заключение контрактов с ПФР, она занималась разработкой Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
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