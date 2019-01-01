Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о взятке

Бывший заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов арестован на два месяца по решению Басманного суда Москвы. Он отправлен под арест до 9 сентября, сообщает ТАСС. Таким образом, судья Наталия Дударь приняла сторону следствия, отвергнув позицию прокурора и защиты, которые предлагали отправить Иванова под домашний арест.

Как отмечает РИА ФАН, экс-заместитель председателя правления ПФР подозревается в получении взятки на сумму около 4,5 миллионов рублей. Он признал свою вину и написал явку с повинной. В суде Иванов раскаялся и заявил, что всю жизнь служил родине, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.