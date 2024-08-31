СМИ: Три человека погибли при взрыве на АЗС в Йемене
Взрыв произошел на автозаправочной станции в йеменском Адене, погибли как минимум три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в местных органах здравоохранения и власти.
По данным агентства, на АЗС в районе Аль-Мансура взорвалась емкость для газа, возник пожар.
«Число погибших при взрыве... возросло до трех человек, 15 пострадали и были направлены в больницы Аль-Джумхурия, Аль-Амирки, Аль-Бурейхи и Аль-Вали», — отметил один из собеседников РИА Новости.
Отмечается, что многие раненые в результате ЧП находятся в тяжелом состоянии, некоторых из них поместили в палаты интенсивной терапии.
Пожар на АЗС уже потушили, инцидент привел к материальному ущербу. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
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