СМИ: Три человека погибли при взрыве на АЗС в Йемене

По данным агентства, на АЗС в районе Аль-Мансура взорвалась емкость для газа, возник пожар.

«Число погибших при взрыве... возросло до трех человек, 15 пострадали и были направлены в больницы Аль-Джумхурия, Аль-Амирки, Аль-Бурейхи и Аль-Вали», — отметил один из собеседников РИА Новости.

Отмечается, что многие раненые в результате ЧП находятся в тяжелом состоянии, некоторых из них поместили в палаты интенсивной терапии.

Пожар на АЗС уже потушили, инцидент привел к материальному ущербу. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

