Суд арестовал сотрудников подмосковного изолятора, откуда сбежали заключенные

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по городу Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2021 года», — сообщила Врадий.

По данным следствия, в пятницу пятеро подсудимых совершили побег из ИВС в Истре. Среди сбежавших заключенных — обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката Александр Мавриди. После инцидента двое сотрудников изолятора были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело.

