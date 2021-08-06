МВД пообещало миллион рублей за информацию о сбежавшем из изолятора Мавриди

Министерство внутренних дел РФ объявило награду в миллион рублей за помощь в поимке Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Следственного комитета РФ, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката Мавриди в пятницу вместе с еще четырьмя заключенными совершил побег из ИВС в Истре.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться по телефонам 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06. Полиция гарантирует обратившимся конфиденциальность и безопасность.

