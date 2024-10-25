Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского
Экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского Никулинский суд Москвы отправил под арест по уголовному делу о хищениях, совершенных в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс».
В СИЗО он будет находиться до 24 декабря 2024 года. Судья принял такое решение из-за опасений, что находясь на свободе Яновский, может скрыться и иным образом помешать расследованию. При этом, просьба стороны защиты бывшего замминистра о переводе обвиняемого под домашний арест из-за плохого здоровья Яновского, не была удовлетворена.
По данным следствия, должностными лицами Минэнерго было присвоено более 175 млн рублей.
Ранее суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru