Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского

В СИЗО он будет находиться до 24 декабря 2024 года. Судья принял такое решение из-за опасений, что находясь на свободе Яновский, может скрыться и иным образом помешать расследованию. При этом, просьба стороны защиты бывшего замминистра о переводе обвиняемого под домашний арест из-за плохого здоровья Яновского, не была удовлетворена.

По данным следствия, должностными лицами Минэнерго было присвоено более 175 млн рублей.

Ранее суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



