Студентам могут повысить стипендию до уровня МРОТ
Минобрнауки ведет работу над идеей повышения академических стипендий студентов до уровня минимального прожиточного минимума (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Как заявили в ведомстве, реализация этой инициативы требует существенного увеличения объема бюджета, прорабатываются разные варианты.
МРОТ с начала текущего года составляет 12 130 рублей. Согласно данным Минобрнауки, средний размер стипендии сегодня равен примерно 3 тыс. рублей.
Также Минобрнауки работает над вопросом увеличения социальных стипендий студентам. В частности, ведомство направило заявку на увеличение бюджета на эти цели на 8 млрд рублей.
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