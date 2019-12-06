Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

Молодой человек заявил, что нельзя воспринимать наказание невиновных людей как победу. По словам Жукова, он рад, что остался на свободе, однако считает приговор несправедливым. Также блогер поблагодарил общественность за поддержку.

Напомним, Жукова признали виновным в экстремизме из-за роликов с критикой власти, которые он размещал в Интернете. Кроме того, студенту запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов – то есть пользоваться интернетом, сообщает «Свободная пресса».

При этом сторона обвинения просила отправить фигуранта дела в колонию общего режима на четыре года.

