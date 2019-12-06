Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Студент ВШЭ и блогер Егор Жуков, который сегодня был признан виновным в экстремизме и осужден к трем годам условно, назвал вердикт суда несправедливым, сообщает RT.
Молодой человек заявил, что нельзя воспринимать наказание невиновных людей как победу. По словам Жукова, он рад, что остался на свободе, однако считает приговор несправедливым. Также блогер поблагодарил общественность за поддержку.
Напомним, Жукова признали виновным в экстремизме из-за роликов с критикой власти, которые он размещал в Интернете. Кроме того, студенту запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов – то есть пользоваться интернетом, сообщает «Свободная пресса».
При этом сторона обвинения просила отправить фигуранта дела в колонию общего режима на четыре года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Автор законопроекта о русском софте опроверг исчезновение гаджетов с рынка
- Трампа сочли неспособным уладить визовый скандал с Россией
- Порошенко проинструктировал Зеленского перед встречей с Путиным
- В ВШЭ пообещали не применять мер к Егору Жукову из-за судимости
- Егору Жукову дали три года условно