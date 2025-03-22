Студент-медик из Дагестана спас тонущего ребенка в Астрахани

Инцидент произошел 21 марта на Красной Набережной. Двое мальчиков в возрасте 8–10 лет играли у перил вблизи воды, когда один из них внезапно потерял равновесие и упал в канал. Самостоятельно выбраться он не мог, но в этот момент мимо проходил студент АГМУ, который немедленно пришел на помощь.

Вытащить ребенка из воды удалось быстро, однако мальчик успел наглотаться воды и не мог дышать. Студент незамедлительно оказал первую медицинскую помощь, благодаря чему спас ему жизнь.

Родители мальчика позже разыскали спасителя сына, чтобы поблагодарить его за героический поступок.

К счастью, с пострадавшим ребенком все в порядке, он отделался лишь испугом.

8 марта в подмосковных Химках утонула 12-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

