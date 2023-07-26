Отсутствие воспитания: Кинолог объяснил причины агрессивного поведения собаки Байдена

Ранее сообщалось, что немецкая овчарка по кличке Коммандер — питомец Байдена — покусала семерых сотрудников Секретной службы США за несколько месяцев. Одному из них даже потребовалась госпитализация из-за травмы руки и бедра. Об этом сообщила газета New York Post. Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность Коммандера стрессом от пребывания в Белом доме. Уражевский назвал причины испорченного характера собаки Байдена.

«Прежде всего, на характер собаки влияют генетика и воспитание. Конечно, поведение собаки может быть трусливо-агрессивным, когда она попадает в многолюдную среду после жизни за городом. Овчарка ведет себя так, защищая свою жизнь, опасность ей видится даже в попытке надеть ей ошейник и поводок. Кроме того, налицо отсутствие хороших кинологов и воспитателей. У Байдена это не первая собака, предыдущая вела себя точно так же», — сказал Уражевский.

Собеседник НСН назвал такое поведение нетипичным для немецкой овчарки.

«Главное внимание у немецких овчарок уделяется экстерьеру, но обязательно должны быть развиты рабочие качества. Такие собаки идут служить в полицию и во все силовые структуры. Их задача — охранять дома и детей. Наравне с лабрадорами-ретриверами они используются в качестве поводырей для слепых людей. Из поведения Коммандера можно сделать только один вывод: пес живет в неблагополучной, нервной, нестабильной обстановке, к тому же, им не занимаются специалисты», — добавил кинолог.

В заключение Уражевский посоветовал, как исправить характер овчарки президента США.

«Нужно обратиться к хорошим специалистам и следить за собакой. Не собака виновата в своей агрессии и невоспитанности. Всегда виноват только человек. Опытные кинологи помогут решить эту проблему», — подытожил он.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц заявил, что полиция не сможет контролировать выгул собак из перечня потенциально опасных пород, которых в России не так много. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

