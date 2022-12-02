В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину

Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и управление ФСБ по Москве и Подмосковью обезвредили международную банду, ввозившую наркотики из Европы в Россию. Об этом сообщили в ФТС.

Бывший защитника «Спартака» задержан в Амстердаме со 115 кг кокаина

«Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей», – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Силовики задержали в Подмосковье организатора преступной схемы и двоих его подельников. Всего в банду входили шесть человек, все — уроженцы Молдавии с гражданством РФ, Румынии, Дании и Эстонии.

Против членов преступной группы возбудили уголовные дела по статьям о контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиФТСФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры