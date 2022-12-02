В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину
Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и управление ФСБ по Москве и Подмосковью обезвредили международную банду, ввозившую наркотики из Европы в Россию. Об этом сообщили в ФТС.
«Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей», – приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Силовики задержали в Подмосковье организатора преступной схемы и двоих его подельников. Всего в банду входили шесть человек, все — уроженцы Молдавии с гражданством РФ, Румынии, Дании и Эстонии.
Против членов преступной группы возбудили уголовные дела по статьям о контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.
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