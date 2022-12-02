В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину

«Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей», – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Силовики задержали в Подмосковье организатора преступной схемы и двоих его подельников. Всего в банду входили шесть человек, все — уроженцы Молдавии с гражданством РФ, Румынии, Дании и Эстонии.

Против членов преступной группы возбудили уголовные дела по статьям о контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

