«Скрывают отсутствие мысли»: Лингвист поддержал курс русского языка для чиновников
Однако не совсем понятно, почему упрощать бюрократические словопостроения взялась именно Счетная палата, заявил Максим Кронгауз.
Сложный язык чиновников в какой-то степени помогает им скрывать мысль или уходить от ответа, когда бывает нечего сказать, заявил доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Счетная палата разработала обучающий курс русского языка для чиновников, который поможет им писать проще о сложных государственных вопросах. Обучающие видео и презентации с рекомендациями размещены в открытом доступе на YouTube-канале ведомства.
«Мы знаем, что язык чиновников часто кажется усложненным, и, в принципе, такие рекомендации могут быть полезны. То, что чиновники разъясняются сложным языком – это, я бы сказал, многолетняя традиция русской бюрократии. В этом есть и какие-то и прагматические цели, потому что чиновнику часто бывает нечего сказать или он чего-то не хочет говорить, и, таким образом, усложняя речь, он скрывает отсутствие мысли или сознательно прячет ее в сложном языке. Это некоторая такая защитная стратегия чиновников. Мне кажется, такими курсами должны заниматься лингвисты, но по заказу каких-то государственных органов, все-таки это должны делать профессионалы. Я не хочу критиковать Счетную палату, но это странный факт», - отметил Кронгауз.
Курс русского языка для чиновников состоит из 24 видеоуроков и презентаций к ним, основанных на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты. Курс также может быть полезен всем сотрудникам госорганов, работающим с текстами официальных документов. Обучение разделено на три блока: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста» и «Визуальный контент». Общая длительность курса составляет четыре часа.
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