Лингвист опровергла наличие ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая заявила, что появившаяся информация об ошибке в бюллетенях по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос о том, знают ли в Кремле, что филологи указывают на ошибку в склонении в бюллетенях о голосовании. Песков ответил, что проконсультируется по этому вопросу с профессорами русского языка РАН.
По словам Русецкой, предложение "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" составлено корректно с точки зрения лингвистики. Она пояснила, что это сокращенная конструкция, в которой просто восстановить опущенное слово: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?"
Лингвист подчеркнула, что смысл при этом не меняется.
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