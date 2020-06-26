Лингвист опровергла наличие ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию

Ранее пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос о том, знают ли в Кремле, что филологи указывают на ошибку в склонении в бюллетенях о голосовании. Песков ответил, что проконсультируется по этому вопросу с профессорами русского языка РАН.

По словам Русецкой, предложение "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" составлено корректно с точки зрения лингвистики. Она пояснила, что это сокращенная конструкция, в которой просто восстановить опущенное слово: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?"

Лингвист подчеркнула, что смысл при этом не меняется.

